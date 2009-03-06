Михайлові Жванецькому - 75 років

75-річчя Михайло Жванецький відзначить у Москві в колі сім`ї і друзів. На відміну від минулого року, коли 6 березня відбувся концерт в Одесі, цього разу Жванецький відзначить день народження в Москві. «Посиджу за столом сьогодні в колі сім`ї. Подарункам я радий будь-яким, головне, щоб дарували від душі», — повідомив ювіляр газеті “Сегодня”.

Відомий радянський, російський письменник-сатирик, популярний виконавець своїх творів народився в Одесі 6 березня 1934 р. в сім`ї лікарів. Закінчив Інститут інженерів морського флоту, працював в Одеському морському торговому порту («Вісім років вантаження-вивантаження, роз`їздів на автонавантажувачі, сидіння в пароплаві, у трюмі, у вугіллі, коли видно тільки очі і зуби...»).

У 1958-му познайомився з Романом Карцевим, в 1962 р. відбулося знайомство з Аркадієм Райкіним, який узяв його твори в репертуар театру, а в 1964 році запросив до театру на посаду завліта.

У 1970 році він разом з Карцевим і Ільченком повернувся до Одеси, де створив Театр мініатюр. З 1972 по 1974 р. - режисер-постановник «Росконцерту», в 1981–1983 рр. літературний працівник у видавництві «Молода гвардія». Один з найпопулярніших авторів «магнітофонної культури» СРСР 1970-1980-х років.

У 1988 р. створює Московський театр мініатюр, беззмінним художнім керівником якого і залишається.

Народний артист СРСР (1991 р.), народний артист України (1999 р.), заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (2001 р.).

Член Спілки письменників. Автор книг Зустрічі на вулицях (1982 р.), Рік за два (1989 р.), Моя Одеса (1993 р.) і вистав Коли ми відпочивали (1980 р.), Вибрані мініатюри (1982 р.), Браво, сатиро (1987 р.).

Президент Світового клубу одеситів і почесний громадянин Одеси. Член президії Російського єврейського конгресу.

Віддає перевагу книгам А.Чехова, Дж.Селінджера, музиці Голлівуду 1940-х років, творчості групи «АББА», волейбол. Його улюблені артисти – С.Любшин, А.Фрейндліх, Р.Карцев.