Продаж нових автомобілів помітно зріс у Польщі

У Польщі в лютому, незважаючи на кризу в автомобільній індустрії в Європейському Союзі, продано понад 30 тис. нових автомобілів, що на 13% більше показника січня та на 7% лютого минулого року.

Як пише Gazeta Wyborcza, кращі показники динаміки продажу нових авто були лише у Німеччині, де продажі зросли на 22%.

«У січні продаж авто в Польщі зменшився лише на 5% - найменше в ЄС, де середній рівень зниження склав 27%», - відзначає газета.

Видання зауважило, що останнім часом багато автомобілів у Польщі купують німецькі громадяни, які виграють на слабкому курсі злотого та економлять на сплаті податку.

За даними газети, деякі автомобілі у Польщі можна купити навіть на 6 тис. доларів дешевше, ніж у Німеччині.

«У Польщі нові автомобілі найдешевші в Європі», - стверджує голова правління Польського союзу автомобільної промисловості Якуб ФАРИШЬ.

Водночас, за його даними, іноземці купили лише 10-15% всіх нових автомобілів, а решту - поляки, які хочуть скористатись нагодою купити машину за нижчими цінами, які, на їхню думку, можуть довго не утриматись.

Як повідомляв УНІАН, в лютому польський уряд заявив про намір запровадити повернення 22% ПДВ тим, хто купує новий автомобіль і здає старий на металобрухт для того, аби стимулювати продажі в одній із найважливіших для польської економіки галузей.

Довідка УНІАН. У 2008 році громадяни 38-мільйонної Польщі придбали 320 тис. нових автомобілів, що на 9% більше показників попереднього року.

У минулому році поляки також ввезли в країну понад 1,1 млн. старих автомобілів з країн Європейського Союзу, в який входить Польща з 2004 року, що на 11% більше, ніж в попередньому році.

За даними інституту Samar, який досліджує автомобільний ринок Польщі, на початку цього року в країні було зареєстровано майже 14,6 млн. приватних автомобілів, що на 9% більше показників початку минулого року.