Наближається жеребкування фіналу Євробачення

16 березня в Москві відбудеться зустріч глав делегацій усіх країн, які беруть участь у конкурсі «Євробачення-2009», на якій буде сформовано остаточний список виконавців і пісень.

Як повідомили УНІАН організатори конкурсу, після закінчення зустрічі відбудеться жеребкування виступів учасників півфіналів і фіналу «Євробачення-2009».

Пряма трансляція жеребкування виступів учасників вестиметься на сайті eurovision.1tv.ru

Конкурс пісні «Євробачення-2009», який відбудеться вже в 54-й раз, пройде в Москві в травні цього року в спорткомплексі «Олімпійський». Організаторами конкурсу цього року є Європейська Мовна Спілка і «Перший канал».

Як відомо, Україну на конкурсі «Євробачення-2009» у Москві представлятиме Світлана ЛОБОДА.