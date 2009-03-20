Американці провели випробування літаючого автомобіля (фото)

Американська компанія Terrafugia провела перші випробування своєї першої розробки – літаючого автомобіля під назвою Transition. Як зазначено в офіційному повідомленні, новинка сертифікована для використання на дорогах загального користування і може підніматися в повітря з будь-якої злітно-посадочної смуги, проте для польотів пілотові Transition буде потрібна спеціальна ліцензія. Представники фірми стверджують, що її можна одержати, пройшовши курси і налітавши близько 20 годин.

На землі Terrafugia Transition є передньопривідним автомобілем із звичайним бензиновим двигуном. Але в повітрі машина використовує 100-сильний пропелерний мотор Rotax 912S. Перетворення звичайного автомобіля на літак займає лише 30 секунд - за цей час у новинки складаються крила. Запас ходу в повітрі - близько 724 кілометрів, а максимальна швидкість – 185 кілометрів на годину. На землі Transition при повному бакові зможе проїхати тільки 105 кілометрів.

Наразі Terrafugia Transition ще далекий від серійного виробництва. У компанії мають намір поліпшити конструкцію і провести додаткові випробування як на звичайних дорогах, так і в повітрі. Потім буде побудований новий прототип. Утім, розробники вже приймають попередні замовлення на Transition. Передоплата становить 10 тисяч доларів, а повна вартість – 194 тисячі доларів.

Автолента. Фото з сайту Terrafugia