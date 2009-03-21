Туристи із США і Великої Британії вперше з 2003 р. приїхали до Іраку
23:34, 21 березня 2009Разное
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Туристична група, що складалася з вісьмох громадян США і Великої Британії відвідала Ірак, передає Associated Press. Вони стали першими туристами, що побували на території цієї країни з моменту початку військового конфлікту в 2003 р.
15-денний тур був організований англійською компанією і включав відвідини історичних пам`ятників вавілонського періоду, курдських територій і столиці країни - Багдада. Повідомляється, що туристи залишилися задоволені своєю поїздкою.
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