У Харкові горить велозавод
15:23, 24 березня 2009Разное
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Вогонь охопив 150 кв. метрів
Сьогодні в середині дня сталася пожежа на Харківському велозаводі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС в Харківській області, сигнал про пожежу в лако-фарбувальному цеху ХВЗ надійшов о 12.43. Вогнем було охоплено 150 кв. метрів площі.
В ліквідації пожежі, яку в ці хвилини локалізовано, брали участь 10 аварійно-рятувальних автомобілів, близько 50 рятувальників. Постраждалих немає.
Причини пожежі і збитки встановлюються.
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