У Харкові горить велозавод

Сьогодні в середині дня сталася пожежа на Харківському велозаводі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС в Харківській області, сигнал про пожежу в лако-фарбувальному цеху ХВЗ надійшов о 12.43. Вогнем було охоплено 150 кв. метрів площі.

В ліквідації пожежі, яку в ці хвилини локалізовано, брали участь 10 аварійно-рятувальних автомобілів, близько 50 рятувальників. Постраждалих немає.

Причини пожежі і збитки встановлюються.