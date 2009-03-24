Співробітник Microsoft обвинувачує компанію в гомофобії

38-річний співробітник Microsoft, що займається дизайном Xbox, подає до суду на свого роботодавця за гомофобію.

Про це пише Gazeta.ruз посиланням на The Daily Telegraph.

Джемі ДЮРРАНТ є гомосексуалістом, і хоче одержати від Microsoft 45 тис. фунтів за «образу гідності».

За його словами, колеги називали його «педік Джим» і надсилали образливі повідомлення «Я Джим і я гей», «Я і мої улюблені чоловіки» і «Жінки - це погано».

Він вважає, що корпорація повинна була втрутитися в ситуацію з поведінкою своїх співробітників.

Дж.ДЮРРАНТ заробляє 50 тис. фунтів стерлінгів на рік.