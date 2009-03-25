Науковці та водії скаржаться на хибність роботи «Візиру»
"Маса огріхів, вад та помилок"
"Візир" теж може схибити, переконують українські науковці. Новий прилад ДАІшників, який фіксує перевищення швидкості, вже викликав багато скарг водіїв. Перший судовий процес з цього приводу вже розпочався в Донецьку.
Донеччанин Іван Чорний про те, що порушив правила дорожнього руху, дізнався через сорок днів після затвердження постанови про штраф. Чоловікові надіслали листа з протоколом та фото машини, яка рухалась зі швидкістю вищою ніж дозволена. Та водій переконаний, Закону не порушував. Мало того, звинувачує у порушенні своїх прав правоохоронців.
Та керівництво донецької міліції у своїй правоті впевнене. Апарат, кажуть, схибити не може. Факт порушення зафіксовано, решта - не важливо.
Маса огріхів, вад та помилок - так охарактеризували "Візир" харківські науковці після знайомства з приладом. Запевняють - обурення водіїв виправдане. Мовляв, пристрій треба застосовувати коли повз даїшників проїзжає поодинокий автомобіль. Коли ж їх кілька, то швидкість одного дуже легко можна приписати іншому.
Фахівці радять ДАІшникам відмовитися від "Візирів" А краще застосовувати пристрої з лазерною наводкою, які можуть вирахувати швидкість конкретної машини.