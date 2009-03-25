Науковці та водії скаржаться на хибність роботи «Візиру»

"Візир" теж може схибити, переконують українські науковці. Новий прилад ДАІшників, який фіксує перевищення швидкості, вже викликав багато скарг водіїв. Перший судовий процес з цього приводу вже розпочався в Донецьку.

Донеччанин Іван Чорний про те, що порушив правила дорожнього руху, дізнався через сорок днів після затвердження постанови про штраф. Чоловікові надіслали листа з протоколом та фото машини, яка рухалась зі швидкістю вищою ніж дозволена. Та водій переконаний, Закону не порушував. Мало того, звинувачує у порушенні своїх прав правоохоронців.

Та керівництво донецької міліції у своїй правоті впевнене. Апарат, кажуть, схибити не може. Факт порушення зафіксовано, решта - не важливо.

Маса огріхів, вад та помилок - так охарактеризували "Візир" харківські науковці після знайомства з приладом. Запевняють - обурення водіїв виправдане. Мовляв, пристрій треба застосовувати коли повз даїшників проїзжає поодинокий автомобіль. Коли ж їх кілька, то швидкість одного дуже легко можна приписати іншому.

Фахівці радять ДАІшникам відмовитися від "Візирів" А краще застосовувати пристрої з лазерною наводкою, які можуть вирахувати швидкість конкретної машини.

5 канал