24 липня 2017 року о 12.00 відбудеться прес-конференція на тему: «Вихід провідного міжнародного віртуального оператора мобільного зв'язку (MVNO) Lycamobile на український ринок». Партнер з надання сервісів в Україні – національний телеком оператор Укртелеком спільно з мобільним оператором 3Mob.

У заході візьмуть участь: Президент Lyca Group Алліраджа Субаскаран; Директор Lyca Group Кріс Тулей; Директор Укртелекому Юрій Курмаз; Голова Національної комісії з регулювання зв'язку та інформатизації Олександр Животовський; Директор ТОВ «Лайкамобайл Україна» Стен Поляков; Эксперт з питань телекомунікацій Ерік Франке.

Місце проведення:

Прес-зал готелю InterContinental Kiev,

Київ, вул. Велика Житомирська, 2A, початок о 12.00

Для відвідування заходу потрібна попередня акредитація: +38 066 754 64 24, +38 067 327 16 91.

Lycamobile в Україні – ще один крок на шляху розширення світової мережі оператора, яка тепер працює в 22 країнах (Австралії, Австрія, Бельгія, Великобританія, Гонконг, Німеччина, Данія, Іспанія, Ірландія, Італія, Македонія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, США, Туніс, Франція, Україна, Швейцарія, Швеція).