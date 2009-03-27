Врятували чоловіка, який провів 10 днів у ямі скотомогильника

У Запорізькій області працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка, який провалився в яму скотомогильника і провів у ній 10 днів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Запорізькій області, повідомлення про те, що в ямі на глибині 15 метрів перебуває людина, надійшло на «101» сьогодні о 09.25 від директора Приморського скотомогильника.

«Виїхавши на місце події, працівники МНС за допомогою рятувального спорядження витягли виснажену людину на поверхню і передали її медикам Приморської районної лікарні», - повідомили в МНС, зазначивши, що на дні ями скотомогильника 50-річний житель Приморська провів близько десяти діб.

«Встановлено, що десятьма днями раніше в райвідділ міліції надійшло повідомлення про зникнення п`ятдесятирічного місцевого жителя, яким і виявився врятований працівниками МНС чоловік», - розповіли в прес-службі.