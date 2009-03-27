У центрі Києва згорів дорогий позашляховик (фото)
21:17, 27 березня 2009Разное
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Постраждав і будинок
У центрі Києва, на вул. Рейтерській, стоять згорілі «залишки» позашляховика Аcura MDX. Як передає кореспондент УНІАН, авто вигоріло повністю, при цьому постраждав будинок поруч.
Судячи з вигляду, машина горіла недавно, можливо, минулої ночі.
Станом на 15.00, біля машини нікого не було, огорож теж, ніяких дій правоохоронні органи не проводили.
Вартість машини – близько 60 тис. доларів. Бренд належить японському автовиробникові Хонда і офіційно в Україні не представлений.
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