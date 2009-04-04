Playboy оштрафували за показ програм для дорослих

Британське агентство з нагляду і регулювання у сфері ЗМІ (Ofcom) оштрафувало телеканал Playboy на 22,5 тисячі фунтів стерлінгів (більше 32 тисяч доларів США), повідомляє ВВС News.

Приводом для штрафу став показ в ефірі телеканалу сімох програм еротичного змісту.

Шоу для дорослих були показані в ефірі Playboy One в 2007 році, коли телеканал був безкоштовним і незашифрованим. Вже в лютому програма передач була сильно відредагована: найвідвертіші передачі прибрали з сітки мовлення, а у вересні 2008 року Playboy One замінили на телеканал для дорослих з платним доступом.

Наглядові органи одержали п`ять скарг на продемонстровані в ефірі шоу, зокрема на програму під назвою "Апетитні сусідки". Глядачів обурили відверті сцени, а також слова, що прозвучали в програмах, і вислови.

Чотири роки тому телеканал Playboy One був оштрафований Ofcom на 25 тисяч фунтів за показ порнографічного фільму всупереч програмі передач.

Лента.ру