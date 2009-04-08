У Києві з «Мосту закоханих» кинувся 16-річний хлопець

Сьогодні у Києві з «Мосту закоханих», який перекинуто через Паркову алею між Міським та Маріїнським парками, стрибнув і загинув 16-річний хлопець.

Як повідомили УНІАН у Печерському райвідділі міліції, встановлено, що незадовго до смерті він надіслав батькам SMS-повідомлення: «Я у Маріїнському парку, прощайте».

За інформацією міліції, трагедія сталася між 11.30 і 11.40.

Мотиви загибелі встановлюються.