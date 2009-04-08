У Києві з «Мосту закоханих» кинувся 16-річний хлопець
13:36, 08 квітня 2009Разное
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Трагедія на Парковій алеї
Сьогодні у Києві з «Мосту закоханих», який перекинуто через Паркову алею між Міським та Маріїнським парками, стрибнув і загинув 16-річний хлопець.
Як повідомили УНІАН у Печерському райвідділі міліції, встановлено, що незадовго до смерті він надіслав батькам SMS-повідомлення: «Я у Маріїнському парку, прощайте».
За інформацією міліції, трагедія сталася між 11.30 і 11.40.
Мотиви загибелі встановлюються.
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