Влада Херсона призупинила роботу 17 фаст-фудів
09:59, 10 квітня 2009Разное
2101 0
Плануються нові рейди
У Херсоні за різні порушення у використанні обладнання, що працює на скрапленому газі, закрили 17 фаст-фудів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.
Таке рішення було ухвалено в ході роботи чотирьох спеціальних мобільних груп, що діяли за дорученням мера Херсона Володимира САЛЬДО. До складу мобільних груп увійшли фахівці ВАТ «Херсонгаз», Держпромнагляду, МНС, мерії та міліції.
Закрито пересувні кіоски з виготовлення та продажу шаурми, пиріжків, курей-гриль.
Наступного тижня мобільні групи планують провести нові рейди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter