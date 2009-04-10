Влада Херсона призупинила роботу 17 фаст-фудів

У Херсоні за різні порушення у використанні обладнання, що працює на скрапленому газі, закрили 17 фаст-фудів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

Таке рішення було ухвалено в ході роботи чотирьох спеціальних мобільних груп, що діяли за дорученням мера Херсона Володимира САЛЬДО. До складу мобільних груп увійшли фахівці ВАТ «Херсонгаз», Держпромнагляду, МНС, мерії та міліції.

Закрито пересувні кіоски з виготовлення та продажу шаурми, пиріжків, курей-гриль.

Наступного тижня мобільні групи планують провести нові рейди.