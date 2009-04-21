Рятувальники витягли підлітка з 20-метрової бочки з-під бетону

Рятувальники МНС надали допомогу 11-річному підлітку, який упав до 40-тонної місткості з-під бетону на території заводу в Олевському районі Житомирської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби ГУ МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, до Олевського районного відділу МНС зателефонував директор заводу та повідомив, що до однієї з гігантських «бочок», заввишки близько 20 метрів, потрапив хлопчик і не може звідки вилізти.

С.УЛАНОВ уточнив, що рятувальники приїхали без затримки, дитина була налякана, але не травмована.

«Миколка грався на території заводу з хлопцями, коли комусь з них прийшла ідея по мотузці спуститися в резервуар, який призначений для цементу. Спуститися він зміг, а піднятися – ні. Друзі спробували витягнути його, теж марно. Злякавшись охоронця, хлопчаки втекли, а Миколка почав гукати про допомогу. В отвір місткості пожежна драбина не проходила. Тому по пожежному фалу один з рятувальників спустився на дно «бочки», обв’язав «бетонного бранця» рятувальним поясом та подав його на гору. Поки еменесівці витягали свого колегу, звільнений накивав п’ятами», - розповів С.УЛАНОВ.