Зміни в особистому житті Симоненка не погіршили авторитет Компартії

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що зміни у його приватному житті (рішення розлучитися з дружиною і піти до молодої жінки, яка народила від нього дочку – УНІАН) не позначилися на відношенні українців до Компартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, чи вплинули згадані його вчинки на особистий рейтинг і рейтинг партії.

«Я не приховуватиму, ми провели соціологічні дослідження за моєю ініціативою – ставлення до Компартії ніяк не змінилося. А авторитет партії зростає», – сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також зазначив, що партійні товариші підтримали усі ті зміни, які відбулися в його особистому житті. «Якщо говорити про позицію моїх товаришів, то багато що мої товариші по партії знали, тому вони зрозуміли мене, тому реакція нормальна», – повідомив лідер КПУ.

Більш того, П.СИМОНЕНКО підкреслив, що сам поставив на пленумі партії питання про оцінку свого вчинку. «На пленумі, на нараді я сам поставив питання. Кажу: виникла така ситуація, ви знаєте, давайте обговоримо, тому що ми разом з вами відповідаємо за це... І мої товариші мене зрозуміли, підтримали. Якби не підтримали – тоді б питання стояло по-іншому», – сказав він.