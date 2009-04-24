Правнук Гітлера викладає Талмуд в Ізраїлі

Журналісти італійської газети La Repubblica знайшли правнука Адольфа Гітлера: виявилось, що він вже впродовж чверті століття живе в Ізраїлі і викладає Талмуд в одному з єврейських університетів.

Правнук Гітлера носить прізвище Гілер. Він є нащадком зведеного брата Адольфа Гітлера - Алоїса, який волів бути далі від політики, а в роки Третього рейху тримав невелике кафе в Берліні.

Після війни бабуся Гілера Ерна Патра Гітлер (Erna Patra Hitler) скоротила прізвище на одну літеру (Гілер), проте залишилася до кінця вірною нацистській ідеології. Сам Гілер народився 1952 р. у Франкфурті. Батьки розлучилися майже одразу після його народження.

Правнук Гітлера, за власними словами, провів вельми важке і бідне дитинство. Через брак грошей разом з матір`ю вони мусили постійно переїздити. Мати ніколи не робила секрету з історії їх сім`ї, тому Гілер з дитинства знав, хто їх родич.

Книгу Гітлера "Mein Kampf" ("Моя боротьба") він прочитав, ще бувши підлітком. "Я був збентежений, - згадує Гілер, - як люди можуть бути настільки дурні, щоб обрати людину, яка написала такі речі?"

На початку 70-х років після школи і проходження військової служби, Гілер почав вивчати теологію. Курс передбачав шеститижневе стажування в Ізраїлі. За власними словами, щойно він туди приїхав, почувся мов удома, вирішив залишитися і прийняв іудаїзм.

Займаючись викладанням в університеті, він розповів учням про свій родовід, проте це викликало вельми неоднозначну реакцію: багато хто перестав з ним вітатися, а дітей Гілера почали ображати і дражнити в школі нацистами. Після цього Гілер вирішив зайвий раз не афішувати своє минуле, хоча, як і раніше, не робить з нього ніякого секрету.

Лента.ру