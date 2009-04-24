Луценко критикує ініціативу нардепів зменшити штрафи за порушення ПДР

Міністерство внутрішніх справ виступає категорично проти ініціативи народних депутатів зменшити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві заявив в інтерв’ю журналістам міністрів внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, коментуючи зареєстрований у парламенті відповідний законопроект.

«МВС не підтримує і категорично заперечує проти законопроекту, який знижує штрафні санкції злісних порушень правил дорожнього руху», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що закон, яким збільшено відповідальність за порушення ПДР, «повинен бути недоторканним принаймні рік». Після цього, не виключив міністр, можна подивитися та переглянути окремі його положення і, можливо, навіть зменшити штрафні санкції за незначні порушення, скоєні на дорогах.

У той же час, як підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО, у зареєстрованому законопроекті пропонується зменшити штрафні санкції у 3-4 рази за всі види порушень.

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, за керування автомобілем в нетверезому стані доведеться сплачувати штраф не 2,5 тис. грн., а 500 грн. «До чого це призведе, мені здається, всім зрозуміло», - наголосив він.

Як повідомлялося, народні депутати від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК, Андрій ПОРТНОВ та Юрій ТРЕГУБОВ зареєстрували 23 квітня у Верховній Раді законопроект, що передбачає зниження штрафів за порушення правил дорожнього руху в середньому в чотири рази.

Крім того, встановлюється законодавча заборона співробітникам Державтоінспекції спрямовувати свою діяльність на "фіксацію якомога більшої кількості правопорушень, як це найчастіше відбувається на сьогоднішній день".

Законопроект також унеможливлює автоматичне штрафування за допомогою пристрою "Візир". Зокрема, його пропонується залишити лише як одну з підстав для складання протоколів.

Свою ініціативу парламентарі обґрунтовують тим, що істотне підвищення санкцій за порушення правил дорожнього руху стало невиправданим, оскільки нові штрафи не відповідають матеріальному становищу більшості водіїв, а крім того, є більшими, ніж стягнення, передбачені Кримінальним кодексом за скоєння злочинів.