ДТП на Рівненщині: троє людей загинуло і двоє травмовано
12:59, 25 квітня 2009Разное
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Водій не впорався з керуванням
На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло і двоє травмовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора о 23.00 в смт. Володимирець водій автомобіля "ВАЗ-21104" не впорався з керуванням і з`їхав по ходу руху в кювет, де скоїв наїзд на дерево.
Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів загинули на місці події, ще двоє пасажирів отримали травми і були госпіталізовані до лікарні.
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