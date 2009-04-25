ДТП на Рівненщині: троє людей загинуло і двоє травмовано

На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло і двоє травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора о 23.00 в смт. Володимирець водій автомобіля "ВАЗ-21104" не впорався з керуванням і з`їхав по ходу руху в кювет, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів загинули на місці події, ще двоє пасажирів отримали травми і були госпіталізовані до лікарні.