У Криму мотоцикл врізався в рейсовий автобус: загинула людина

Одна людина загинула і ще одна була травмована в результаті зіткнення мотоцикла з рейсовим автобусом сьогодні вночі в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Криму, дорожня аварія сталася в Ленінському районі автономії на трасі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч.

Водій мотоцикла, виконуючи обгін, не впорався з управлінням і допустив зіткнення з автобусом «Ікарус».

У результаті аварії загинув водій мотоцикла. Його пасажира з травмами доставлено до лікарні.

За даними рятувальників, в автобусі, який виконував рейс Краснодар – Севастополь, перебували 50 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.