Моторошно атмосферний Хелловін з Територією Твоєї Техніки

28 жовтня з 12.00 до 19.00 запрошуємо всіх бажаючих на святкування Хелловіну з Територією Твоєї Техніки в ТЦ «Gorodok Gallery».

В очікуванні свята Всіх Святих, мережа роздрібних магазинів «Територія Твоєї Техніки» набравши обертів і надихнувшись традиціями Хелловіна вирішила проявити свою креативність, показати характер і просто розважити всіх бажаючих.

Банальні гарбузи, милі летючі мишки і чани з чаклунським зіллям цього разу здалися занадто нудними. А коли ще, як не в Хелловін можна провести, здавалося б, звичайне промо, але абсолютно в незвичайній оболонці.

В цей день Територія Твоєї Техніки буде епатувати відвідувачів ТЦ «Gorodok Gallery» не мітлою біля входу, а середньовічною гільйотиною. Атмосферу Хелловіна будуть доповнювати професійні актори маленького росту в тематичних костюмах, які без сумніву зададуть свій тон святкуванню.

Здивовані обличчя і моторошно незвичайні фото в вашому смартфоні гарантовані. Крім незвичайної фотозони Територія Твоєї Техніки готує багато цікавих активностей! Це варто побачити!