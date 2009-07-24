Експерт: фільм "Бруно" не є порнографічним

Фільм "Бруно", визнаний Національною експертною комісією із захисту суспільної моралі як порнографічний і заборонений для показу в Україні Експертною комісією з питань поширення і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і туризму України, не є порнографією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила член Експертної комісії з питань поширення і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і туризму Аксинія КУРІНА під час прес-конференції перед початком неофіційного показу стрічки.

"Я категорично не згодна з оцінками моїх колег. Це не порнографія: цей фільм має художню, соціальну та культурологічну цінність", - заявила А.КУРІНА.

За її словами, процедурно дискусії між членами експертної комісії при Мінкультури, які вирішують, чи дозволяти той або інший фільм для перегляду в Україні, не відбувається.

"Ми просто заповнюємо спеціальні картки, які розроблені Міністерством культури", - повідомила А.КУРІНА.

За її словами, з 14 експертів четверо висловилися за показ фільму "Бруно" в Україні у широкому прокаті, двоє - за те, щоб дозволити показ фільму для домашнього перегляду на DVD-носіях, решта були проти показу.

А.КУРІНА також заявила, що, за відомою їй інформацією, члени Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі, які також визнали фільм порнографічним, переглядали його фрагментарно.

"Як кінознавець я категорично протестую проти цього, бо фільм не можна сприймати фрагментарно. Чи є у стрічки художня цінність, може судити тільки спеціаліст після перегляду фільму повністю", - переконує А.КУРІНА. На думку експерта, люди, які оцінювали фільм "Бруно", - це "люди "радянської закалки", які орієнтувалися на свій смак і свої комплекси".

Як зазначила А.КУРІНА, у Великій Британії для громадян, старших 18 років, цей фільм не цензурований, а для тих, хто молодший 18 років, вийшла спеціальна версія, у якій вирізані окремі фрагменти. Крім того, за її словами, фільм "Бруно" в Нідерландах дозволено для перегляду з 12 років, в Ісландії - з 14 років, у скандинавських країнах - з 15-16 років, в Австрії та Португалії - з 16 років, у Сполучених Штатах Америки - з 17 років у супроводі дорослих.

"Україна є чи не єдиною країною, у якій цей фільм заборонено", - зауважила А.КУРІНА.

При цьому експерт додала, що винні у тому, що фільм заборонили, не тільки Міністерство культури і туризму України, але і дистриб`ютор стрічки - компанія "Синергія". "Фільм був поданий на експертизу у дуже поганій якості, без перекладу", - сказала А.КУРІНА.

Як заявила лідер ЛГБТ-організації "Інсайт" (організація лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерних людей - УНІАН) Анна ДОВГОПОЛ, заборона фільму "Бруно" є ще одним виявом демонізації гомосексуальних людей, яка відбувається в українському суспільстві. "У той час, як весь світ рухається до свободи, до визнання того, що гомосексуальність є такою ж нормою, як і гетеросексуальність, в усьому світі вводяться уроки сексуального виховання у школах, Україна рухається до феодального ладу, де забороняють все. Як в Радянському Союзі не було сексу, так його не буде і в нас", - сказала А.ДОВГОПОЛ.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня компанія "Синергія" заявила, що Міністерство культури і туризму України заборонило поширення і демонстрацію комедії, повна назва якої «Бруно: Захоплююча подорож Америкою, з метою змусити гетеросексуальних самців відчути дискомфорт у присутності гомосексуала-іноземця у футболці-сіточці». Фільм повинен був демонструватися в Україні з 23 липня.

У міністерстві своє рішення пояснили тим, що фільм "Бруно" "містить художньо невиправдану демонстрацію статевих органів і відносин, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі, показ гомосексуальних збочень, ненормативну лексику, прояви садизму, антисоціальної поведінки, яка може завдати шкоди моральному вихованню громадян".

22 липня увечері була зірвана неофіційна прем`єра фільму "Бруно" в Києві. У залу, де мав відбутися показ, невідомі закинули димову шашку.