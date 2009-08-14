Козацька чайка "Спас" не потонула, але рятувати її треба

Козацька чайка «Спас» не затонула, а одержавши течу, і, як наслідок, сильний крен у кормовій частині, перебуває на поверхні води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник обласного центру фізкультури і спорту інвалідів "Інваспорт" Іван МІЩЕНКО.

За інформацією І.МІЩЕНКА, судно лягло на дно затону кормою, в якій розташований моторний відсік. З цієї причини і стався викид дизпалива в акваторію Дніпра. Водночас палуба значною частиною перебуває на поверхні води і до неї є доступ. Причини виникнення течі поки що не відомі і будуть визначені після огляду бортів судна.

За даними І.МІЩЕНКА, власники судна вже поінформовані про те, що сталося, і їхній приїзд очікується сьогодні. Підйом судна проводитиметься після приїзду власників, для чого вже замовлено плавкран з Очакова (Миколаївська область).

І.МІЩЕНКО також повідомив, що якщо судно не буде піднято впродовж доби, то воно повністю піде під воду.

Як повідомляв раніше УНІАН, за даними Управління з питань надзвичайних ситуацій Херсонської ОДА, в ніч на 12 серпня козацька чайка «Спас» затонула напроти Херсона в одному із затонів Дніпра в районі водної бази Херсонського обласного центру «Інваспорт». При затопленні на поверхні води в акваторії затону утворилася 40-метрова пляма нафтопродуктів, яку було ліквідовано працівниками Херсонського морського торгового порту за допомогою спеціальних сорбентів і бонних загород. Загрози екологічній безпеці річки немає.

«Спас» – двадцятиметровий корабель (козацька чайка) - побудували козаки з Товариства "Кош" у Львові в 1990-1992 роках і пішли в море з наміром дійти до Барселони. Але корабель потрапив до Каталонії лише через дев`ять років навесні 2001 р. До цього судно обійшло Францію, було в Англії та Голландії.

В акваторії Дніпра біля Херсона судно перебувало з жовтня 2008 року.