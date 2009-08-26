Opel виставив Меркель на посміховисько?

В історії з автоконцерном Opel німецькі політики дуже рано зробили ставку на австрійсько-російський консорціум на чолі з Magna, пише Frankfurter Rundschau.

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Франк-Вальтер Штайнмайєр, порадившись з радою трудового колективу Opel, ще до початку серйозних переговорів вибрав у якості фаворита на купівлю австрійсько-російський консорціум, до якого входять виробник комплектуючих Magna, російський державний "Сбербанк" і автоконцерн «ГАЗ», який стоїть на межі банкрутства. А постійно нерішуча канцлер Меркель так довго зволікала з власними пропозиціями, що, врешті-решт, і їй не залишилося нічого іншого, як прийняти цю лінію, наводить текст статті Deutsche Welle .

Тіньові сторони цього варіанту з продажем Opel політики обходять мовчанням.

Так, уряд мовчить про небезпеку передачі технологій до Росії і перспективи Opel на російському ринку. А чи є в Росії достатньо представників середнього класу, які сплять і бачать, як би купити Opel? Де гарантії, що російське чиновництво поставиться до Opel інакше, ніж до шведського меблевого гіганта IKEA? Шведи успішно розвиваються у всьому світі, тільки в Росії справи у них йдуть зовсім кепсько через корупцію і саботаж.

Меркель і Штайнмайєр у випадку з Opel опинилися не на коні. Їх виставили на посміховисько. Це зробила рада трудового колективу Opel, чий курс вони підтримали. Це й консорціум на чолі з Magna, який порушував термін за терміном і передчасно оголошував про успіх, й американський концерн General Motors, який тепер грає м`язами.