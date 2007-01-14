Гігантській панді прописали дієту

Улюбленець публіки в чіангмайському зоопарку на півночі Таїланду - гігантська панда Чуан-Чуан сталала огрядною: він важить 150 кг, що на 10 кг більше норми. Зоологи побоюються, що зайва вага може перешкодити йому обзавестися потомством, і прописали ненажері спеціальну дієту, обмеживши тварину в додатковому харчуванні.

Науковці не забули й про важливість фізичних навантажень. Ведмежа будуть змушувати більше рухатися, розташовуючи корм у віддалених місцях вольєра. Зоологи не вперше намагаються створити максимально комфортні умови для продовження роду цих бамбукових ведмедів. Наприклад, у 2006 році у вольєрі спеціально був установлений телевізор, де транслювалися делікатні сцени інтимного спілкування панд у шлюбний період. Це, на думку вчених, повинно було підштовхнути Чуан-Чуана повторити побачене зі своєю подружкою Ліїн-Хуе. Навіть коли Чуан-Чуан поверне собі колишню "спортивну" форму, момент спарювання може бути відкладений до лютого або березня, відзначили фахівці, пояснивши, що ці екзотичні мешканці чуйно реагують на погодні умови.

ICTV