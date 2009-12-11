Київський зоопарк планує зайнятися розведенням карпатської рисі

У Київському зоопарку карпатську рись перевели у новий вольєр, побудований за благодійні кошти та власні кошти парку тварин.

Коштував вольєр разом зі службовими приміщеннями 380 тис. грн., повідомляє прес-служба Київського зоологічного парку.

Невдовзі зоопарк планує зайнятися розведенням карпатської рисі, яка є однією з найрідкісніших тварин України і яких у дикій природі залишилося не більше 50 особин.

Зараз зоопарк веде переговори з європейськими колегами щодо передачі в Київ самця карпатської рисі. Отримане потомство планується повертати у дику природу - передавати в українські заповідники та природні парки.

Як інформують в зоопарку Києва, новий вольєр, обладнаний так, щоб тварина почувалася у ньому майже як у природному середовищі. Його площа складає більш ніж 100 кв. м.

За словами генерального директора Київського зоопарку Світлани БЕРЗІНОЇ, карпатська рись – це дуже обережна тварина, яка у природі живе у непролазних хащах та веде сутінковий спосіб життя.

“Плануючи вольєр, у якому ця тварина повинна не просто відчувати себе комфортно, але й народжувати малюків, ми провели велику роботу і у штучному середовищі відтворили біотопи, у яких мешкає ця тварина. У вольєрі є зони для годування і відпочинку тварини, у яких вона може вкритися від уваги відвідувачів, та барлога, де рись буде почувати себе комфортно, вигодовуючи котенят», - зазначила С.БЕРЗІНА.

В зоопарку підкреслюють, що вольєр для рисі побудований у відповідності до стандартів Європейської асоціації зоопарків та акваріумів.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня ц.р. адміністрація Київського зоопарку оголосила про збір благодійних коштів на будівництво нового вольєру для рисі карпатської, яка потрапила до них випадково. Рись знайшли в урочищі Секула у Сокільському районі Львівської області. Коли рись підросла і люди утримувати тварину більше не могли, а повернути в дику природу було вже пізно, привезли її до Київського зоопарку.

Тимчасово рись перебувала у невеликому вольєрі, що не пристосований для утримання такої тварини і не відповідав міжнародним стандартам. Більш того, вольєр був розміщений у службовій зоні, що унеможливлювало показати відвідувачам унікальну тварину.