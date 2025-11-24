Остаточної редакції документа ще немає, бо ще потрібно значно доопрацьовувати текст.

У Женеві під час вчорашньої зустрічі української та американської делегацій внесені суттєві зміни у початковий проєкт "мирного плану", який США передали Україні на минулому тижні.

Найскладніші питання плану будуть вирішуватися під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, повідомив радник керівника Офісу президентаАндрія Єрмака Олександр Бевз в етері Суспільного.

"Найважливіше, що той варіант, який бачила вся Україна й увесь світ, і який викликав дуже багато питань, зазнав суттєвих змін... Остаточної редакції документу наразі немає. Є робоча версія. І головна причина полягає у тому, що деякі питання винесені за дужки технічних делегацій, які зустрічалися у Женеві. Частина питань, які є найскладнішими, будуть вирішуватися президентами. Їх небагато, але вони становлять найбільший суспільний інтерес", - повідомив Бевз.

За його словами, тактика української делегації полягала у тому, щоб донести певні моменти до американської сторони, і зокрема, що пропозиції США можна розділити на 4 різні блоки:

"Якщо розділити цей документ на декілька блоків, то деякі пункти треба прибрати взагалі, тому що вони стосуються співпраці США і РФ... Чому президент України має ставити свій підпис під цим пунктом? Виносьте це в окремий документ, якщо ви хочете щось підписувати з росіянами".

Також, за його словами, в американському проєкті було багато пунктів, де можна "погодитися по суті". "Деякі зовсім без змін, а декі треба відкоригувати, але, по суті, вони відповідають українським національним інтересам. Їх поправили", - повідомив Бевз.

Ще один блок – це питання, які мають обговорити лідери України та США.

Разом з тим, є питання, які не можна вирішувати без європейських партнерів, у тому числі щодо російських заморожених активів.

"Тому, коли ми говоримо про якийсь документ, як результат Женеви, це певна проміжна редакція, яка має бути доопрацьована з огляду на цей розподіл, про який я вам зазначив", - сказав Бевз.

Також у нього запитали, які пункти з початкового проєкту взагалі були викреслені.

"Прибрані пункти, які не стосуються України. Це важливо. Ми не хочемо про них дискутувати і ставити під ними підпис, тому що вони не стосуються наших національних інтересів", - наголосив Бевз.

Він уточнив, що таких пунктів було кілька, а ще кілька пунктів були об’єднані між собою.

"Причина, чому кількість пунктів стала меншою, не тільки тому, що просто видалялись. Деякі згрупувались. Деякі пункти задвоювали один одного, тому що структура цього документа доволі дивна. Не схожа на класичний юридичний документ, де є чіткі розділи, і за розділами викладений матеріал. Він більше нативно написаний авторами першочергового проєкту", - додав Бевз.

Він зазначив, що усе те, що стосується України, залишилося, але у багатьох пунктах була видозмінена редакція. Зокрема, щодо деяких пунктів поставили квадратні дужки і ремарку про те, що ці пункти будуть обговорюватися Зеленським і Трампом.

Переговори щодо "мирного плану" США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українська делегація повертається до Києва з Женеви. Представники України мають відзвітувати президенту Володимиру Зеленському про результати переговорів. За підсумками доповідей будуть визначатися подальші кроки.

23 листопада у Женеві відбулися окремі зустрічі делегацій України та США, а також представників провідних країн Європи. На цих зустрічах обговорювалися передані Україні пропозиції з 28 пунктів щодо припинення війни. Початкова версія пропозицій від США передбачала обмеження чисельності ЗСУ, закріплення у Конституції України відмову від членства в НАТО, і збереження за Росією усіх окупованих українських територій. США пропонували визнати окуповані Крим і Донбас російським.

