Компанія не хотіла платити податок з прибутку і більшу частину грошей переказала на китайські рахунки.

Чеська компанія Reactive Drone продала Україні китайські дрони за ціною, що у 20 разів перевищувала за закупівельну. При цьому фірма не захотіла платити податок та більшу частину заробленого відправила на китайські рахунки, пише irozhlas з посиланням на розслідування Radiožurnal.

"Зокрема, за два роки вона придбала дрони приблизно на 36 млн крон і продала їх українській армії за 692 млн крон ($28 млн)", - пишуть журналісти з посиланням на джерело.

Офіційна штаб-квартира компанії Reactive Drone знаходиться у житловому будинку в одному з районів Праги. Жоден із опитаних мешканців будинку не знає ні представника компанії, ні назви фірми.

За даними поліції, компанія не хотіла платити податок з прибутку і більшу частину грошей, а саме 638 млн крон, переказала на китайські рахунки. Збитки державі у розмірі 130 млн крон ймовірно ще зростуть. З рахунків компанії вже вилучили приблизно 384 млн крон.

"З огляду на те, що було вилучено кошти в розмірі сотень мільйонів крон, збитки, завдані державному бюджету, будуть відшкодовані в повному обсязі", - йдеться в пресрелізі поліції.

Керівник компанії опинився під вартою, а його співучасниця бухгалтер перебуває під слідством на волі. Причина такої високої націнки на дрони для ЗСУ незрозуміла.

Військова допомога від Чехії: останні новини

Як писав УНІАН, ймовірний новий міністр закордонних справ Чехії ультраправий політик Філіп Турек заявив, що Чехія ймовірно, скасує свою допомогу Україні після формування нового уряду.

13 листопада повідомлялося, що 2024 року Чехія поставила Україні 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів. Приблизно така ж кількість цієї зброї Україна має отримати й в поточному році.

