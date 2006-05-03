На борту А-320, що впав у море, була громадянка України

На борту вірменського літака А-320, що зазнав аварії біля Сочі, знаходилися 28 іноземних громадян, зокрема 26 росіян, 1 громадянин Грузії і 1 українська громадянка.

Як передає ІА «Новости-Армения», про це сьогодні повідомила прес-секретар авіакомпанії «Армавіа» Жасмен ВІЛЬЯН.

За її словами, згідно з відомою на сьогодні попередньою інформацією, решта потерпілих була громадянами Вірменії.

У той же час у прес-службі Міністерства закордонних справ України УНІАН повідомили, що поки що не володіють інформацією про загиблих в авіакатастрофі громадян України. «Зараз ми з`ясовуємо, чи були на боту літака українські громадяни і пізніше повідомимо точнішу інформацію», - сказав представник прес-служби МЗС України.

Літак авіакомпанії «Армавіа», який здійснював рейс Єреван-Сочі, зазнав катастрофи минулої ночі над Чорним морем поблизу Сочі. На борту лайнера А-320 знаходилися 113 чоловік, з яких шестеро дітей. За попередніми даними, всі вони загинули.