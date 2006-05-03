Сьогодні уночі людство чекає унікальне явище

Незвичайне числове явище чекає людство рано вранці у четвер, 4 травня. На початку доби цифри, що позначають години, хвилини, секунди і дату вишикуються в унікальну послідовність: 01.02.03.04.05.06. Це відбудеться рівно о 1-й годині 2 хвилини і 3 секунди 4-го числа 5-го місяця 6-го року нового століття.

Такі виняткові поєднання відбуваються один раз на десятки поколінь, відзначає ІТАР-ТАСС.

Зараз люди в багатьох країнах світу, перш за все в Азії, готуються по-особливому зустріти даний часовий і історичний феномен. Згідно з рядом ізотеричних вчень, саме в даний момент в атмосфері Землі відкриється містичний тунель для космічного проміння гармонії, яке матиме вид особливої енергії. Ці вчення базуються на особливому значенні чисел, які лежать в основі всесвіту.

Після 4 травня черговий схожий числовий феномен доведеться чекати 72 роки. Він відбудеться о 12-й годині 34 хвилини 5-го червня 78 року нинішнього століття. Тоді числовий ряд також відрізнятиметься надзвичайною гармонією: 12345678.