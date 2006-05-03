Астрономи передбачають зіткнення Землі з астероїдом у 2008 році

Астрономи не виключають, що Земля зіткнеться з 800-метровим астероїдом вже 21 червня 2008 року. Як повідомляє New Scientist, небесне тіло під назвою 2006 HZ51 було відкрите в кінці квітня, а подальші розрахунки виявили 165 можливих дат його зіткнення із Землею. Ймовірність катастрофи поки оцінюють однією шестимільйонною, проте цифра може мінятися у міру уточнення траєкторії.

Учені відзначають, що при цьому астероїд залишається найкрупнішим у списку небезпечних навколоземних об’єктів, що складається NASA. Крім того, дворічний термін, що залишився до зближення, виключає коректування орбіти відомими засобами. За словами співробітників Фонду-B612 (що займається відстежуванням небезпечних небесних тіл і названого так на честь астероїда, згаданого Сент-Екзюпері в "Маленькому принці"), подібні заходи вимагають десятиліть.

Для порівняння, шанси врізатися в Землю для 400-метрового астероїда 99942 Apophis, відкритого в 2004 році, принаймні в тисячу разів більші. Але, оскільки до очікуваного зіткнення все ще залишається більше 30 років, астрономи говорять, що вплинути на його траєкторію не складе труднощів.

Згідно з розрахунками, зустріч з крупним астероїдом може якісно змінити клімат на всій території Землі. Якщо місцем попадання стане океан, це викличе цунамі і викид мільярдів тонн водяної пари в атмосферу. В протилежному випадку в повітря підніметься пил, який утруднить доступ сонячного проміння до поверхні планети. За однією з гіпотез, подібна подія 65 мільйонів років тому призвела до вимирання динозаврів.

Лєнта.ру