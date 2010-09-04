Вартість поліса ОСАГО збільшиться максимум на 40%, але...

Вартість поліса обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО) з підвищенням лімітів відповідальності, а також зі зміною коригуючих коефіцієнтів зросте максимум на 40%.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив голова правління СГ «ТАС» Дмитро ГРИЦУТА.

При цьому він зазначив, що зміна вартості полісів залежатиме від багатьох параметрів, зокрема, від стажу водіння, місця реєстрації ТЗ і об`єму двигуна автомобіля. Таким чином, для деяких категорій автовласників вартість полісів може знизитися.

«В середньому вартість страховки зросте максимум на 40%, за окремими регіонами, категоріями машин і стажу водія можуть бути різні цифри, за деякими полісами ціна може бути навіть нижче, ніж є на сьогоднішній день» - сказав Д.ГРИЦУТА.

Водночас, він зазначив, що з введенням нових лімітів відповідальності за полісами ОСАГО, власники полісів можуть розраховувати на реальний захист у разі настання страхової події.

«З погляду якості страхового продукту, то так, він став якіснішим, і тепер дає реальний захист», - сказав Д.ГРИЦУТА.

Що стосується високої збитковості даного виду страхування, на що неодноразово скаржилися страховики, і зміни ситуації з переглядом лімітів відповідальності і коригуючих коефіцієнтів, Д.ГРИЦУТА сказав, що поки рано робити якісь оцінки і прогнози, при цьому висловив думку, що «економіка» даного виду страхування таки має стати більш збалансованою.

«В цілому економіка (економіка ОСАГО - УНІАН) має підрівнятися за рахунок того, що подорожчають страховки за збитковим сегментом – це великі міста і дорогі машини, і знизиться вартість страховки для сегментів менш збиткових – це в основному сільські регіони» - сказав він.

При цьому він відзначив, що даний вид страхування залишається для більшості компаній збитковим.

Також Д.ГРИЦУТА повідомив, що збільшення продажу короткострокових полісів з підвищенням вартості страховок не очікується. «Думаю що основна маса залишиться така сама в розрізі термінів дії полісів. Якийсь сплеск придбання короткострокових полісів не планується», - сказав Д.ГРИЦУТА.

Він зазначив, що річний поліс все одно обійдеться водіям набагато дешевше, якщо врахувати, що контроль наявності полісів з боку ДАІ ніхто не відміняв.

Як повідомляв УНІАН, з 27 серпня 2010 року набуло чинності розпорядження Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг про деякі питання здійснення ОСАГО від 9 липня 2010 року, зареєстроване в Мін’юсті 16 серпня.

Розпорядженням, зокрема, підвищуються ліміти відповідальності страховика за збиток, завданий майну, з 25 тис. грн - до 50 тис. грн, за збиток, завданий життю і здоров`ю потерпілого в ДТП - з 50 тис. грн до 100 тис. грн.

При цьому зменшується сума базового страхового платежу з 291,49 грн. до його мінімального розміру - 180 грн.

Одночасно вносяться зміни в структуру коригуючих коефіцієнтів. Так змінюється назва коефіцієнта 2 (місце переважного використання транспортного транспорту), введено коефіцієнт для міст-супутників Києва, вперше введено коефіцієнт для транспортних засобів, зареєстрованих в інших країнах, також змінено класифікацію колісних транспортних засобів залежно від сфери їх застосування, скасовано підвищений коефіцієнт для юридичних осіб-власників вантажних автомобілів і автобусів, введено коефіцієнт для моторолерів.