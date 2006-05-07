До Луганська прибули тисячі байкерів

До Луганська на традиційний зльот з нагоди відкриття сезону прибуло близько тисячі байкерів з багатьох міст України, Росії та Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами лідера клубу луганських байкерів «Нічні вовки», цього року зльот присвячений Дню Перемоги. У програмі - мотокрос, парад мотоциклів, традиційні конкурси на кращу екіпіровку, найдовший пробіг.

У неділю байкери відбудуть на Південь Росії: Ростов, Краснодар, Новоросійськ…