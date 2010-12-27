Янукович: я законний дід

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає себе «дідом – повним кавалером», адже вже має три онука.

Про це глава держави сказав сьогодні в інтерв’ю програмі «ТСН - тиждень» в ефірі телеканалу «1+1».

Він розповів, що в його родині «мріють про те, щоб частіше збиратися усією сім’єю».

«І Новий рік – це та нагода, яка дає можливість це зробити. Частина сім’ї є в Донецьку, частина – Києві. Скоріше за все, спочатку зберемося всі разом, тому що сім’я вже велика – законний дід, коли є три онука. Це вже дід – повний кавалер», - жартома наголосив В.ЯНУКОВИЧ.