«Епіцентр» обіцяє збудувати три спорткомплекси в обласних центрах

Компанія «Епіцентр К», що розвиває однойменну національну мережу будівельно-господарських гіпермаркетів, планує в 2011 році розпочати будівництво спортивних комплексів для дітей та юнацтва в обласних центрах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила засновник компанії «Епіцентр К» Галина ГЕРЕГА.

За її словами, в рамках реалізації соціальної програми з розвитку спорту в Україні компанія планує будівництво дитячо-юнацьких спортивних шкіл у кожному регіоні, де працюють будівельно-господарські гіпермаркети «Епіцентр К».

Г.ГЕРЕГА нагадала, що в 2008 році компанія відкрила спортклуб «Епіцентр» у місті Городок Хмельницької області.

«У Хмельницькому функціонує база олімпійського резерву, яка, я думаю, в найближчому майбутньому трансформується у спортивний комплекс з підготовки олімпійського резерву. У наших планах – відкриття сучасних, європейських спортивних комплексів міжнародного рівня», - сказала вона.

Зокрема, в 2011 році компанія планує відкрити перший спорткомплекс у Коцюбинському Київської області, для будівництва якого вже виділено 10 га землі.

Планується, що спорткомплекс у Київській області, окрім залів для тренувань (важка атлетика, боротьба, бокс, пауерліфтинг), включатиме гуртожиток на 100 місць, реабілітаційний центр, харчовий блок, роздягальні, душові, лабораторію.

Засновник «Епіцентра К» не виключає, що компанія в 2011 році також розпочне будівництво спорткомплексу у Хмельницькому.

«Поки що в планах побудувати три таких комплексів в Україні», - уточнила вона.

У свою чергу засновник і голова правління компанії «Епіцентр К» Олександр ГЕРЕГА відзначив, що компанія нестиме всі матеріальні витрати з обслуговування побудованих спорткомплексів самостійно.

О.ГЕРЕГА додав, що компанія, крім будівництва нових, також розглядає можливість реконструювати існуючі спорткомплекси.

Також на прес-конференції компанія вручила 17 спеціальних премій українським спортсменам і тренерам. Тільки у 2010 році спортсмени спортклубу «Епіцентр К» завоювали 6 золотих, 4 срібних і 5 бронзових медалей на чемпіонатах Європи, світу та кубках світу в боксі, важкій атлетиці, вільній боротьбі та пауерліфтингу.

«Ми підтримуємо олімпійські види спорту – вільну боротьбу, бокс і важку атлетику, тому що це найбільш розвинені види спорту в нашій країні. Якщо наша країна має золоті медалі в цих видах спорту, значить, вони розвиватимуться, тому що є на кого рівнятися», - підкреслив О.ГЕРЕГА.

У свою чергу заступник міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Анатолій ДОМАШЕНКО вручив почесні відзнаки засновникам компанії «Епіцентр К» за активну громадську діяльність, а також колективу спортклубу «Епіцентр К» - за сприяння розвитку спорту в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія «Епіцентр К» - національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів. Перший гіпермаркет національної мережі «Епіцентр К» був відкритий у 2003 році в Києві. Станом на 24 грудня п.р. мережа включає 27 гіпермаркетів у Києві, Львові, Полтаві, Одесі, Чернівцях, Харкові, Івано-Франківську, Дніпропетровську, Луганську, Хмельницькому, Миколаєві, Кривому Розі, Тернополі, Черкасах, Ужгороді, Рівному, Донецьку, Запоріжжі, Луцьку, Вінниці.

Перший спортивний клуб «Епіцентр К» був створений 14 вересня 2008 року в Городку Хмельницької області засновниками компанії «Епіцентр К» Олександром і Галиною Герегами. Сьогодні в спортклубі безкоштовно тренуються 250 дітей шкільного віку.