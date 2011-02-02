Проголосована у ВР «нова Конституція» не є легітимною

Проголосована у вівторок, 1 лютого, у Верховній Раді «нова Конституція» не є легітимною, мінімум з двох причин.

По-перше, згідно з нормою діючої Конституції, голосування на засіданнях Верховної Ради повинне здійснюватися народними депутатами персонально. А в залі засідань у момент голосування були відсутні народні депутати Василь Горбаль, Дмитро Саламатін, Микола Джига, Володимир Демішкан, Рінат Ахметов, Юрій Іванющенко, Олег Бабаєв, Павло Мовчан, Іван Куровський, Руслан Богдан, Василь Шпак, Михайло Зубець, Василь Петьовка, Володимир Скубенко, В’ячеслав Богуслаєв, Володимир Ар’єв і деякі інші.

Навіть якщо відняти тільки 16 перерахованих парламентаріїв, то необхідних для конституційної більшості 300 голосів не набирається. Оскільки нібито проголосували у вівторок за зміни Конституції 310 депутатів.

Представники Партії регіонів аргументують легітимність прийнятого закону про зміну Конституції тим, що в українському парламенті давно склалася традиція, коли одні депутати голосують за відсутніх колег їх картками. Проте цей аргумент є не тільки нікчемним з юридичної точки зору, але й не переконливим навіть у політичному ракурсі.

Для того, щоб переконатися в справедливості останньої тези, досить пригадати одне голосування у Верховній Раді, яке відбулося 18 грудня 2007 року. Тоді парламентарії голосували за затвердження на пост прем'єр-міністра кандидатури Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, Юлію Тимошенко затвердили тоді главою уряду шляхом поіменного голосування, проведеного без участі електронної системи «Рада» (підняттям руки і оголошенням волевиявлення депутата – за списком, який зачитував голова рахункової комісії). У голосуванні того дня взяли участь 227 депутатів із 450. Тимошенко набрала 226 (при необхідних 226) голосів «За» (один утримався).

Таким чином, можна стверджувати, що при ухваленні особливо важливих у політичному аспекті питань Верховна Рада раніше вдавалася до строгого дотримання норми Конституції про голосування депутатами персонально. При цьому не викликає анінайменшого сумніву той факт, що голосування 1 лютого 2011 року за зміни до Конституції було ніяк не менш важливою для державного життя подією, ніж голосування 18 грудня 2007 року за затвердження нового прем'єр-міністра. Не говорячи вже про те, що для ухвалення конституційних законів потрібно не менше 300 голосів, тоді як для затвердження прем'єр-міністра досить 226.

По-друге, стало відомо як мінімум про один факт фальсифікації голосування у Верховній Раді 1 лютого. Про це однозначно свідчить заява парламентарія з фракції НУ-НС Володимира Ар’єва.

Як розповів депутат, у вівторок уранці він вилетів у США, і парламентська картка для голосування була при ньому. Для доказу того, що його голос був сфальсифікований, Ар’єв сфотографувався з власною карткою в руках біля терміналу авіакомпанії Delta в аеропорту міста Вашингтон.

«Я ініціюватиму внутрішнє розслідування у Верховній Раді цієї зухвалої фальсифікації. Має бути встановлено, хто і чому виготовив дублікат моєї картки», - заявив із цього приводу парламентарій.

Втім, не можна виключити і те, що дублікат картки Ар’єва ніхто не підробляв, а фальсифікація була здійснена за чиєюсь указкою в електронній системі «Рада».

До речі, саме підозра у фальсифікації голосування з використанням для цієї мети системи «Рада» стала однією з причин рішення про проведення поіменного голосування за затвердження прем'єр-міністром пані Тимошенко 18 грудня 2007 року. Нагадаємо, під час першого голосування з даного питання – 11 грудня 2007 року – не вистачило одного голосу (225 при необхідних 226). При цьому два депутати тоді заявили, що вони взяли участь у голосуванні і голосували «За», проте електронна система голосування «Рада» не спрацювала.

Отже, раніше вже мав місце прецедент, коли через підозри в спотворенні реальних результатів голосування електронною системою «Рада» потім проводилося поіменне голосування з цього ж питання. Причому заяву про необхідність поіменного голосування зробив тоді президент Віктор Ющенко.

Тому, за аналогією з тим випадком у грудні 2007 року і з урахуванням інформації про фальсифікацію від депутата Володимира Ар’єва, тепер має бути ухвалене рішення про необхідність повторного голосування за зміни до Конституції – але вже виключно в поіменному режимі.

Представники фракції БЮТ-Батьківщина вже заявили про те, що внесені 1 лютого зміни до Конституції будуть оскаржені як такі, що прийняті з порушенням закону. Про це повідомив глава підкомітету з питань виборчого законодавства Сергій Підгірний в коментарі Deutsche Welle.

В той же час постійний представник президента у Верховній Раді, депутат із фракції Партії регіонів Юрій Мірошніченко заявив в ефірі «5 каналу», що вважає малоймовірною відміну рішення Верховної Ради Конституційним судом.

За його словами, натиснення відповідної кнопки в системі «Рада» сусідом по фракції таки може стати підставою для звернення до Конституційного суду. «Але я б хотів ще раз сказати, що ймовірність того, що це може стати підставою для відміни (рішення парламенту. – Авт.) у цих реаліях практично дорівнює нулю», - відзначив Мірошніченко.

Проте в той момент, коли представник президента в парламенті озвучував згадану заяву, ще не було відомо про факт фальсифікації голосування, про яке розповів депутат Ар’єв. Крім того, голосування карткою відсутнього парламентарія є безперечним порушенням Конституції України. Навіть якщо цього не визнає Конституційний суд...

У зв'язку з чим, або українська влада якимось чином відмовиться від легітимізації проголосованого 1 лютого закону про зміни Конституції, або демократичний світ отримає ще одне, дуже переконливе, підтвердження тенденції згортання демократії в Україні.

Юрій Г.