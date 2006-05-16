Тіна Кароль в Афінах станцювала на столі і продала своє плаття

Прес-конференція української співачки Тіни Кароль у Євроклубі стала рекордною за кількістю журналістів. Тіна зуміла задовольнити їх інтерес "по повній": заспівала "Чорнобривці" і станцювала на столі. А на вечірці-презентації співачка влаштувала аукціон і виставила на нього плаття, у якому вона перемогла на "Новій хвилі" у Юрмалі. Фан з Польщі купив його за 200 доларів.

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