Російський олігарх заплатив Стінгові за одну годину мільйон доларів

У минулі вихідні на приватний виступ до Москви прилітав популярний британський співак Стінг. За годинний концерт співак одержав величезний гонорар.

Як стало відомо, Стінга запросили виступити на вечірці у олігарха. З чуток, гонорар артиста становив близько мільйона доларів, повідомляє "Комсомольская правда".

У Москві артист провів два дні. За цей час Стінг встиг подивитися майданчик для свого липневого виступу. 26 липня співак знову приїде до Росії, щоб дати концерт для масового глядача в "Олімпійському".

Нагадаймо, що Стінг не перший виступає в Москві для олігарха. На різдвяні святкові дні Москву на запрошення російського олігарха відвідав відомий співак Роббі Вільямс. Його гонорар за концерт становив близько 2 млн. доларів.

Також на одній з вечірок у російській столиці взимку виступала американська співачка Анастасія - з чуток, вона заробила 800 тис. доларів.