Попит на долари в Україні скоротився в 2,6 раза

У квітні щоденний чистий попит на іноземну готівку скоротився в 2,6 раза - до 11 млн. дол. США, проти 28 млн. дол. США у березні (у дол. еквіваленті). Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Як зазначається у повідомленні, темпи щоденного приросту пропозиції готівкової валюти становили 25% (у т.ч. доларів США - на 22%), тоді як попит на валюту зменшився на 6% (у т.ч. доларів США - на 7,2%).

За інформацією НБУ, готівковий курс продажу доларів США знизився на 3,78 коп., або на 0,74% - до 5,0953 грн./дол. США, курс з продажу євро зріс на 13,65 коп., або на 2,2% - до 6,3389 грн./євро як результат посилення євро відносно долара США на міжнародних валютних ринках.

Попит населення на дорогоцінні метали, зокрема, на золото у зливках і монетах, скоротився на 22,4% - до 42,8 тис. трійських унцій.