Завтра “Наша Україна” домовлятиметься з “Регіонами”?

Президент проголосував на своїй дільниці і сказав мудрі слова в телекамери. З них я почерпнула, що не пізніш як завтра провідники “Нашої України” та Партії регіонів будуть викликані в секретаріат для проведення консультацій. Інакше як розуміти слова Президента: “Консультації розпочнуться завтра в секретаріаті, розглядатимуться різні комбінації”.

А комбінацій не так уже й багато.

Перша: “Наша Україна” плюс Блок Юлії Тимошенко плюс Мороз.

Друга: “Наша Україна” плюс Партія регіонів.

Навряд чи Президент може уявити собі якусь третю комбінацію, скажімо, “Регіони” плюс БЮТ.

Дрібніші сили, які примкнуть до кожної з комбінацій, я не враховую.

Отже, найцікавіше розпочнеться не через тиждень-два, як того дехто чекав, а буквально на наступний день після виборів.

Згораю від нетерпіння подивитися на тих, хто залишиться поза рамками парламентської більшості. Наприклад, на олігархів з блоку Юлії Тимошенко, які все робили для того, щоб наблизитися до нинішньої влади, а не гратися в опозицію. Або на олігархів з “Регіонів”, які керувалися тими самими мотивами.

Оксана Охрімчук, м. Київ