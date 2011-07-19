7 автомобілів зіткнулися біля Мелітополя: 5 поранених
09:20, 19 липня 2011Разное
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Переломи, струси і гематоми...
Автомобільна аварія у Запорізькій області: у неї потрапили одразу сім автомобілів. П`ятеро людей постраждали.
Як повідомляє 5 канал, інцидент стався напередодні під Мелітополем на трасі Харків–Сімферополь. Аварію спричинив водій автомобіля "Славута". Жінка різко загальмувала і виїхала на зустрічну смугу, а потім її машина перекинулася на бік. Це спричинило ланцюг зіткнень. Деяких учасників ДТП зі струсом головного мозку, переломами кінцівок та гематомами доправили до лікарні. Причини аварії з`ясовує Державтоінспекція.
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