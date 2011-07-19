7 автомобілів зіткнулися біля Мелітополя: 5 поранених

Автомобільна аварія у Запорізькій області: у неї потрапили одразу сім автомобілів. П`ятеро людей постраждали.

Як повідомляє 5 канал, інцидент стався напередодні під Мелітополем на трасі Харків–Сімферополь. Аварію спричинив водій автомобіля "Славута". Жінка різко загальмувала і виїхала на зустрічну смугу, а потім її машина перекинулася на бік. Це спричинило ланцюг зіткнень. Деяких учасників ДТП зі струсом головного мозку, переломами кінцівок та гематомами доправили до лікарні. Причини аварії з`ясовує Державтоінспекція.