Продається унікальний порнофільм 70-річної давності
00:32, 21 липня 2011Разное
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...з Мерілін Монро
Одну з двох існуючих копій короткометражного порнофільму з Мерілін Монро в головній ролі буде виставлено на аукціоні в аргентинській столиці Буенос-Айресі 7 серпня.
Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на організатора аукціону, початкова вартість цього лота становитиме 500 тис. доларів.
Чорно-біла 6-хвилинна короткометражка була знята ймовірно в 1946 або 1947 року.
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