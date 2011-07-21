Продається унікальний порнофільм 70-річної давності

Одну з двох існуючих копій короткометражного порнофільму з Мерілін Монро в головній ролі буде виставлено на аукціоні в аргентинській столиці Буенос-Айресі 7 серпня.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на організатора аукціону, початкова вартість цього лота становитиме 500 тис. доларів.

Чорно-біла 6-хвилинна короткометражка була знята ймовірно в 1946 або 1947 року.