Спецколегія вимагає розпустити "так званих козачків"

Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю звернулася до Міністерства юстиції України із закликом анулювати реєстрацію Всеукраїнської громадсько-козацької організації “Екологічна безпека”.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН голова Всеукраїнської спеціальної колегії Юрій ЛАВРЕНЮК.

Він наголосив, що відповідно до законодавства України, ліквідація об’єднання громадян можлива у разі порушення кримінальної справи. Він наголосив, що 31 травня цього року порушено кримінальну справу за виявленим і задокументованим випадком “незаконної діяльності цих постів в Київській області на 59 кілометрі траси Київ-Чоп і Макарівським райвідділом міліції порушено кримінальну справу по факту шахрайства”.

Ю.ЛАВРЕНЮК зазначив, що в Україні вже не один рік ведеться “незаконна діяльність постів “Екологічної безпеки”, коли необізнаним іноземним водіям та водіям України нав’язують платні послуги з перевірки рівня оксиду вуглецю у викидах транспортних засобів та надають хибну інформацію про необхідність придбання екологічних карток іноземцями». При цьому, за його словами, “за незаконно встановлені порушення “козачки” вимагають від водіїв сплатити штрафи прямо на місцях зупинки автомобіля».

Ю.ЛАВРЕНЮК наголосив, що довгий час не було можливості задокументувати їхню незаконну діяльність саме тому, що потерпілі, які повідомляли про це, були громадянами інших держав, найчастіше, Білорусі, Росії, Польщі, Туреччини. «Оскільки коли громадянин повідомляв про те, що відбулась така подія, то він їхав у свою країну, а відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, щоб провести якусь дослідчу перевірку, потрібна присутність потерпілого”, - пояснив він. За його словами, оскільки потерпілих не було в Україні, то всі матеріали списувались територіальним райвідділам міліції, де була “виявлена діяльність так званих еко-постів”.

Ю.ЛАВРЕНЮК підкреслив, що в Україні замірювання викиду забруднюючих газів автомобіля покладено на органи внутрішніх справ. Відповідно до законодавства України, зупиняти автомобілі мають тільки працівники органів внутрішніх справ, в прикордонних зонах - Державна прикордонна служба України. “І більше ніхто, тим паче ці громадсько-козацькі формування”, - сказав він.

Головний інспектор Управління Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ України Олег СІРИЙ наголосив, що на сьогоднішній день “проблема незаконної діяльності так званих козацьких формувань набула соціально-небезпечного масштабу”. Він наголосив, що було понад 400 випадків “затримання і доставлення їх у територіальні підрозділи міліції для складання відповідних матеріалів”. За його словами, “так звані козаки” використовують необізнаність іноземців щодо законодавства України, щодо того, яка форма в працівників ДАІ, “нав’язують їм свої платні послуги”, а “такі дії є абсолютно незаконні, вони поза межами правового поля”.

О.СІРИЙ підкреслив, що найбільш активно так звані пости “Екологічної безпеки” працюють в Київській області, зокрема, за 4 місяці 2011 року в Макарівському районі “виявлено 117 фактів незаконної діяльності таких постів”. За його словами, у Дніпропетровській області вони навіть використовують форму працівників ДАІ. Він додав, що в цій області “за останній час порушено 14 кримінальних справ за фактами діяльності громадян, які використовують форму і примушують сплачувати їм за надумані порушення правил дорожнього руху кошти”.

О.СІРИЙ зазначив, що форма “так званих козаків” відрізняється від форми працівників ДАІ, зокрема, зірочки в них шестикутні, нарукавні нашивки містять напис “безпека дорожнього руху”, в той час як у працівників ДАІ - “Державна автомобільна інспекція”. Він наголосив, що працівникам заборонено вести патрулювання на приватних машинах, а автомобілі ДАІ мають свою атрибутику.

Ю.ЛАВРЕНЮК повідомив, що Всеукраїнською спеціальною колегією з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю спільно з Департаментом Державної автоінспекції Міністерства внутрішніх справ України розробляється спільна інформаційна брошура для тих, хто прибуде в Україну на Чемпіонат Європи з футболу 2012 року, де буде інформація про форму працівників ДАІ та міліції, буде витяг з Кодексу про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху. Він наголосив, що вона буде видана російською, англійською, німецькою та французькою мовами.