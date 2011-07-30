До Криму прилетіли рожеві пелікани

Рожеві пелікани, які зазвичай проводять літо в дельті Волги під Астраханню, прилетіли в липні до Криму, на острівки солоних озер у районі Феодосії, повідомляє газета Феодосії «Победа».

Науковий співробітник Опукського природного заповідника Ігор СІКОРСЬКИЙ розповів виданню, що на озерах Камишинський луг і Кояшському зараз можна побачити від 500 до 1000 рожевих пеліканів. «Точніше підрахувати складно, оскільки обережні птахи підпускають спостерігачів не ближче, ніж на сотню-другую метрів. Своє літнє кримське дозвілля вони проводять досить одноманітно - з ранку відлітають кудись поїсти рибки (найімовірніше, на Фронтове водосховище), а потім цілий день сидять на воді, збившись у великі зграї», - пише газета.

І.СІКОРСЬКИЙ вважає, що це, судячи з оперення, вже дорослі птахи, які десь відгніздилися цього року.

Линяють рожеві пелікани один раз на рік - із середини літа.

У Криму пелікани з`являються рано навесні, вже в перших числах березня, в північніші райони летять дещо пізніше. За спостереженнями працівників Опукського заповідника, з кінця квітня можна побачити рожевих пеліканів, що пролітають до місць майбутніх гніздових колоній. У цей час вони тримаються вже парами. Відлітають на зимівлю вони досить пізно, після початку заморозків. А наступної весни молоді особини до рідних гнізд не повертаються. Перші два-три роки життя пелікани не гніздяться і проводять цей час, найімовірніше, десь поблизу від місць зимівлі.