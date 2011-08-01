Похорон шахтаря на Луганщині (фоторепортаж)
01:15, 01 серпня 2011Разное
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Від вибуху загинули 26 гірників
Родичі прощаються із загиблим на шахті «Суходольська-Східна» шахтарем під час похорону, в с. Сєверо-Гундарівський (Луганська обл.).
31 липня на Луганщині попрощалися з гірниками, які загинули від вибуху на шахті «Суходольська-Східна». У Краснодоні поховали 15 загиблих гірників. 30 липня в м. Суходільськ поховали двох загиблих гірників.
Всього ж унаслідок вибуху загинули 26 гірників, ще двоє перебувають в обласній клінічній лікарні у тяжкому стані.
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