Автобус зіткнувся з авто: двоє загиблих

У Чернігівській області внаслідок зіткнення автомобіля з автобусом загинуло двоє людей. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 40 км автодороги Чернігів-Грем`яч біля смт Березна Менського району. Водій автомобіля "Nissan Almera" скоїв зіткнення з автобусом "БАЗ Еталон".

Внаслідок зіткнення водій автомобіля, 1959 року народження, та пасажирка, 1969 року народження загинули на місці пригоди. Пасажир автомобіля, 2000 року народження, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до реанімаційного відділення Менської центральної районної лікарні.

Лікарі Менської ЦРЛ надали медичну допомогу 5 пасажирам автобуса, після чого необхідності в їх госпіталізації не було.