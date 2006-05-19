У Полтаві пітбуль загриз насмерть господиню
19:34, 19 травня 2006Разное
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Перекусив вену на нозі
У Полтаві пітбуль загриз насмерть 77-річну господиню.
Як повідомили УНІАН у Полтавському міському управлінні міліції, сусіди зателефонували до міліціъ і сказали, що чують в сусідній квартирі жіночі крики про допомогу.
Медики «швидкої допомоги» не змогли врятувати життя жінці.
«Собака вчепився жінці в ногу і перегриз вену: від втрати крові пенсіонерка померла», - розповіли в міліції.
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