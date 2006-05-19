У Полтаві пітбуль загриз насмерть господиню

У Полтаві пітбуль загриз насмерть 77-річну господиню.

Як повідомили УНІАН у Полтавському міському управлінні міліції, сусіди зателефонували до міліціъ і сказали, що чують в сусідній квартирі жіночі крики про допомогу.

Медики «швидкої допомоги» не змогли врятувати життя жінці.

«Собака вчепився жінці в ногу і перегриз вену: від втрати крові пенсіонерка померла», - розповіли в міліції.