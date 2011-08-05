Експерт: ринок нафтопродуктів завмер в очікуванні закону

Затягування з публікацією в офіційному друкованому виданні закону про продовження дії знижених акцизних ставок на бензини і дизельне пальне дестабілізує ринок нафтопродуктів України.

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловив директор Науково-технічного центру «Психея» (м. Київ) Сергій САПЄГІН.

За його словами, Закон України №3609 (законопроект №8217) про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України (про удосконалення деяких норм Податкового кодексу України), який продовжує дію знижених акцизів на пальне до 1 вересня, був ухвалений у другому читанні Верховною Радою України 7 липня і підписаний Президентом України 1 серпня, але досі не набув чинності.

При цьому експерт додав, що формальне, згідно з Указом Президента України №503/97, Закон №3609 мав бути опублікований в офіційному друкованому виданні не пізніше, ніж за 15 днів після його ухвалення в установленому порядку, проте ринок нафтопродуктів України не може чекати.

«Подальше відкладання (швидше за все, навмисне, враховуючи, що держоргани вже вимагають виплат від трейдерів за старими, високими акцизами на бензини і дизпальне, які були введені в дію з 1 січня, посилаючись на відсутність публікації закону в офіційних виданнях України) моменту публікації Закону про продовження дії знижених акцизів на бензини і дизельне пальне дестабілізує паливний ринок України», – сказав він.

За словами експерта, зараз вже спостерігається дисбаланс – зменшення обсягів запасів пального на внутрішньому ринку і одночасне накопичення ресурсів на кордоні, збільшення витрат на простій залізничних цистерн. «Це відіб’ється на вартості пального, як в опті, так і в роздробі», – вважає С.САПЄГІН.

Коментуючи таку ситуацію на ринку, директор НТЦ «Психея» зазначив, що «ситуація з ухваленням закону №3609 нагадує Каштанку Чехова, коли їй пропонують м`ясо (ухвалення знижених акцизів) і тут же висмикують його з пащі (відкладають офіційне набуття законом чинності)».

За його словами, особливо гостро виглядає ситуація з дизельним пальним (спостерігається зростання кількості цистерн з дизельним пальним на залізничних станціях в Коростені вже 620, у Ковелі 94, а у Щорсі – 37 цистерн), що у розпал жнив дуже небезпечно для ціни майбутнього урожаю.

За оцінкою С.САПЄГІНА, такий розвиток ситуації нагадує ринок скрапленого газу, де затримки з розмитненням привели до дестабілізації ринку і сприяли значному зростанню цін в опті і для кінцевих споживачів.

Як повідомлялося, 7 липня Верховна Рада України ухвалила законопроект №8217 про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України, яким до 1 вересня продовжується дія тимчасового зниженого акцизного податку на бензини моторні 132 євро за тонну; на важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки: понад 0.2 мас % – 60 євро за тонну; понад 0.035 мас %, але не більше 0.2 мас % – 39 євро за тонну; понад 0.005 мас %, але не більше 0.035 мас % – 32 євро за тонну; не більше 0.005 мас % –22 євро за тонну. Документ з підписом Президента України до Верховної Ради надійшов 1 серпня.