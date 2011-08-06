Вночі «Беркут» штурмуватиме мітинг протесту під СІЗО (фото)
На місці Шкіль, Шевченко, Королевська
ВМГО «Батьківщина молода» заявляє, що сьогодні вночі «Беркут» штурмуватиме мирний мітинг протесту під Лук’янівським СІЗО.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВМГО «Батьківщина молода» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
«У зв’язку з цим народний депутат, лідер «Батьківщини молодої» Євген СУСЛОВ та ще кілька народних депутатів прийняли рішення вночі перебувати в наметі - громадській приймальні», - зазначили в пресс-службі.
«Батьківщина молода» закликає всіх громадян зібратися завтра о 10.00 на мирний мітинг під Лук’янівським СІЗО для підтримки Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВМГО «Батьківщина молода» розпочала безстрокову акцію протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО під Лук’янівським СІЗО. У протестній акції беруть участь близько 100 людей.
Представники «Батьківщини молодої» повідомили, що 16:30 спецпідрозділ «Беркут» здійснив силовий напад на мітингувальників та зніс намет - громадську приймальню Миколи ТОМЕНКА. На даний момент мітингувальники оточили намет-приймальню Є.СУСЛОВА і охороняють його.
Під час сутички з «Беркутом» кілька людей травмовано, їх відвезли до лікарні. Водночас «Батьківщина молода» планує продовжувати акцію протесту, незважаючи на погром і дії «Беркуту».
«Ми звідси не підемо ані на метр», - заявив Є.СУСЛОВ.
Після інциденту до протестувальників приєдналися народні депутати Андрій ШКІЛЬ, Борис ШИЯНОВ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Андрій ШЕВЧЕНКО.