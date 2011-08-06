Вночі «Беркут» штурмуватиме мітинг протесту під СІЗО (фото)

ВМГО «Батьківщина молода» заявляє, що сьогодні вночі «Беркут» штурмуватиме мирний мітинг протесту під Лук’янівським СІЗО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВМГО «Батьківщина молода» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«У зв’язку з цим народний депутат, лідер «Батьківщини молодої» Євген СУСЛОВ та ще кілька народних депутатів прийняли рішення вночі перебувати в наметі - громадській приймальні», - зазначили в пресс-службі.

«Батьківщина молода» закликає всіх громадян зібратися завтра о 10.00 на мирний мітинг під Лук’янівським СІЗО для підтримки Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВМГО «Батьківщина молода» розпочала безстрокову акцію протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО під Лук’янівським СІЗО. У протестній акції беруть участь близько 100 людей.

Представники «Батьківщини молодої» повідомили, що 16:30 спецпідрозділ «Беркут» здійснив силовий напад на мітингувальників та зніс намет - громадську приймальню Миколи ТОМЕНКА. На даний момент мітингувальники оточили намет-приймальню Є.СУСЛОВА і охороняють його.

Під час сутички з «Беркутом» кілька людей травмовано, їх відвезли до лікарні. Водночас «Батьківщина молода» планує продовжувати акцію протесту, незважаючи на погром і дії «Беркуту».

«Ми звідси не підемо ані на метр», - заявив Є.СУСЛОВ.

Після інциденту до протестувальників приєдналися народні депутати Андрій ШКІЛЬ, Борис ШИЯНОВ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Андрій ШЕВЧЕНКО.

Фото УНІАН

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