В аварії в Криму загинули дві пасажирки автобуса
20:19, 08 серпня 2011Разное
2149 0
Серед 9 постраждалих - троє дітей
Дві людини загинули, ще дев`ять, зокрема троє дітей, постраждали сьогодні в результаті зіткнення пасажирського автобуса Ford Transit і легкового автомобіля Mercedes у Криму.
Про це УНІАН повідомив співробітник ДАІ Криму.
Дві пасажирки автобуса - росіянка і кримчанка - загинули на місці ДТП.
Серед постраждалих - сім осіб з автобуса і двоє - з автомобіля. Загалом в автобусі було 11 пасажирів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter